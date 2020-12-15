شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يكرّم «ملك» الفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالبة ملك محمود رمضان عبدالعزيز بجامعة الطفل في الجامعة والفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا الدولية لشباب المخترعين والتي تم ترشيحها من قبل الدكتور أميرة هشام عكاشة، المنسق لجامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ، حيث حاز اختراع الطالبة ملك إجماع لجنة التحكيم الدولية والذي ضم «فرشاة أسنان ذو جانبين وفرشاة أسنان متكاملة للعناية بالفم والأسنان وفرشاة أسنان فكية من السيليكون» وتم تسجيل برائتين اختراع ونموذج منفعة لهما.

وكرم رئيس جامعة كفر الشيخ، الفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا الدولية لشباب المخترعين بحضور والدتها.

وقال «دسوقي»، إن الطالبة ملك شرفت مصر وجامعة كفرالشيخ أمام دول العالم ورفعت اسم مصر عاليا في المحافل الدولية متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، مقدما الشكر للدكتور أميره عكاشه المنسق لجامعه الطفل بالجامعة، كما قدم التحية والتهنئة لأسرتها على اهتمامهم بها.

وأوضح أن برنامج «جامعة الطفل» بجامعة كفرالشيخ يعد أحد برامج نشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة وأن الجامعة تعمل على تنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها في دعم الموهوبين واتاحة فرص حقيقية لاكتشافهم ودعمهم في مختلف المجالات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية النابغين والموهوبين من الطلبة والباحثين ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوى الهمم.

وقالت الدكتور أميرة هشام عكاشة، المنسق لجامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ، إن البرنامج يقبل الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم، طبقا للمربع السكني.

وأضافت «عكاشة» أن أكاديمية البحث العلمي تدعم البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، كمايقدم البرنامج 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات.