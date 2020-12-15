شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتدريب المرأة على أعمال المشغولات النحاسية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الإدارة العامة للشباب، بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ورشة عمل للمشغولات النحاسية بمشاركة عددٍ من الفتيات عضوات أندية الفتاة والمرأة، بمركز شباب الزقازيق بحري بمدينة الزقازيق، بهدف صقل مهاراتهن وإكسابهن خبرات جديدة، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

وقال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن أنشطة نوادي الفتاة والمرأة تشمل إقامة دورات تدريبية وندوات توعية ثقافية، وسياسية، وصحية، ودينية، وورش عمل في مختلف المجالات وتبادل خبرات، وحضور مؤتمرات، وتنظيم رحلات وذلك بهدف إكساب الفتيات والمرأة مهارات الحرف اليدوية والمتمثلة في أعمال الخياطة والتريكو والأشغال اليدوية، وتدريبهن على مهارات الإصلاحات المنزلية البسيطة، لاكتساب مهارات الحياة الأساسية من إسعافات أولية، ورعاية صحة الأم والطفل، والتدبير المنزلي.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية، وخاصه الفتيات والمرأة المُعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل، وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه المرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية، وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات، واستثمار أوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.