شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري.. ورفع درجة الاستعداد في كافة موانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري نظراً لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 20-25 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 امتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة تعليمات لمديري الموانئ برفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية مع الالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .