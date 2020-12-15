شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «الحضارة المصرية» في بطولة الحضارات بين ١٥ حضارة تساهم فى تنشيط السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت لجنة التسويق السياحى بالاقصر عن سعادتها بعدما حظيت الحضارة المصرية القديمة على لقب بطولة الحضارات، بعد انتصارها على حضارة روما في التصويت الذي أجرته صفحة «Ancient History Papyrusposting» المهتمة بالتاريخ القديم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بعدما جرت تصفيات بين 16 حضارات قديمة لمدة 15 يوما.

وقال الخبير السياحى الكبير محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر، ان مثل هذه المسابقات تجذب أنظار العالم إلى السياحة الثقافية التي تشتهر بها بها الاقصر واسوان، وتزيد من إعداد المتابعين لها في كل دول العالم وحصول الحضارة المصرية القديمة على أعلى نسب تصويت تأكيدا على دورها في الحضارة الانسانية على مر التاريخ وأهميتها وقيمتها التي تجذب السياح لاجئ إليها والترويج لها، مؤكدا أن هذه المسابقات من أفضل الوسائل الدعائية للمقاصد الأثرية وخاصة مع توالى الاكتشافات الأثرية في سقارة وجبانة العساسيف وذراع ابواانجا وما تحظى به منطقة البر الغربى من وجود ما يقارب من الفى مقبرة للملوك والأمراء والنبلاء، بجانب المتحف المفتوح بالأقصر، أو ما يعرف بإحياء طريق الكباش الفرعونى وهو ما بعد مع متحف الحضارات أو المتحف الكبير أيقونة السياحة الثقافية مستقبلا.

وتابع ان اشتعال المنافسة في التعليقات التي وصلت لخمسة آلاف تعليق يؤدى إلى زيادة حجم التدفقات السياحية للمناطق السياحية والأثرية بمصر وهى من الأفكار الجيدة للتسويق لمناطقنا الأثرية. كان عدد كبير من رواد موقع «فيسبوك» تفاعل على التصويت الأخير بين حضارة «مصر القديمة» وحضارة روما، بعد وصولهما إلى المرحلة الأخيرة من الاستطلاع، إذ جرت التصفيات بين الحضارات القديمة جاء بعضها من الشرق القديم مثل: مصر القديمة، كوش، قرطاج، أسرة هان بالصين، بابل، حضارة ميتاني، والحضارة الفارسية، وبعضها مثل الحضارات الأوربية القديمة مثل: الحضارة الإتروسكانية، اليونان القديمة، وحضارة روما. وبعد منافسة دامت لـ 15 يومًا، وصلت مصر وروما للتصفية النهائية التي نتج عنها فوز مصر ببطولة الحضارات التي أعلنتها صفحة «Ancient History Papyrusposting» بعد حصولها على 50.15 % من الأصوات. وشهد منشور الاستطلاع الأخير أكثر من 1500 شخص بالاضافة إلى تفاعل 40 ألف شخص بتعبيرات مختلفة، مع اشتعال التعليقات التي تجاوزت 5 آلاف تعليق.