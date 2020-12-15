شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تكريم 40 طالباً و30 مزارعاً في إطار مبادرة «سفراء المياه» لترشيد استخدام المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الموارد المائية والري، مبادرة «سفراء المياه»، وذلك بالتعاون مع مشروع «دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه» (ستارز) الممول من الإتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية الثلاثاء إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز إنتماء طلبة المدارس في مصر والإستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وإصدقاءهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها، موضحاً أن هذه المبادرة ستشمل العديد من فئات المجتمع مثل طلاب المرحلة الابتدائية، وشباب الاعلاميين (من الهواة والمحترفين)، والمدونين على شبكة الإنترنت، وطلاب وخريجي التعليم الفني والمهني، والجامعات، والقطاع الخاص، وغيرها من الفئات، وذلك بهدف الوصول لأكبر نسبة من قطاعات المجتمع المصري.

ومن المقرر قيام الدكتور عبدالعاطى بتسليم (40) طالباً على مستوي الجمهورية لمهامهم كسفراء للمياه في ضوء نتائج مسابقة «سفراء المياه» لترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها «حافظ عليها ... تلاقيها»، والتي أُطلقت على صفحة مشروع «ستارز» في وسائل التواصل الاجتماعي

ومن المقرر إطلاق مبادرة «سفراء المياه المزارعين»، حيث سيقوم الدكتور عبدالعاطي بتسليم (30) مزارعاً من رواد الري الحديث على مستوي الجمهورية لمهامهم كسفراء للمياه المزارعين، في احتفالية خاصة ستقام لهذه المناسبة، وهم الفائزون بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها «حافظ عليها ... تلاقيها»، والتي أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وتهدف هذه المبادرة للاستفادة من جهود المزارعين الفائزين في توعية المزارعين المحيطين بهم من خلال قيامهم بعمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضي المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم.

وأوضح وزير الري أن نقل المعرفة من مزارع إلى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وستقوم الوزارة بالتعاون مع مشروع «ستارز» بتغطية أنشطة سفراء المياه المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لنشر أهمية التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث لأكبر عدد من المزارعين على مستوي الجمهورية.