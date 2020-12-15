شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية وتراكم المياه بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية تقلبات جوية وأمطار غزيرة أغرقت عدد من المناطق بالمحافظة مثل كوبرى المندرة حيث تجمعت مياه الأمطار بكافة أسفل الكوبري مما أدى إلى تعطل حركة المرور لبعض الوقت.
وتشهد منطقة كوبري المندرة الآن بعد تسيير حركة المرور إثر تعطلها لنصف ساعة، وصول المياه إلى منتصف السيارات المارة من أسفل الكوبري.
وتواجد سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لشفط المياه المتراكمة بالشارع، وكذلك تواجد رجال المرور لتسيير الحركة المرورية بالشارع ،وقد فاقت تجمعات المياه التي سقطت من الأمطار علي المحافظة فجر اليوم، استيعاب شبكة الصرف الصحي التي تقدر ب8. 1 متر مكعب يوميا .
وكانت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية أعلنت حالة الاستعداد القصور ورفعت حالة الطوارئ للنوة التي تعتبر من أشد النواة التي تواجهها المحافظة، حيث أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم حرصا علي الطلاب والسماح لعمال شركة الصرف الصحي لمواجهة تداعيات النوة
كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بوضع حواجز علي عدد من الشواطئ مثل شاطئ المنتزه والعجمي وغيرها من الشواطئ لصد حركة الأمواج وعدم خروجها للكورنيش، حيث انه من المعروف في هذه النوة ارتفاع الأمواج الي 4 متر ونصف، وهو ما يؤدي الي خروج الأمواج محملة بالرمال الي الكورنيش والسدود.
كما أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء ، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
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