شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "وحدات إسكان موظفى العاصمة الإدارية" يكشف موعد الانتهاء من المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد طلبة مدير عام التنفيذ بمشروع وحدات الإسكان الخاصة بموظفي العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر في منطقة الـ800 فدان، إن المرحلة الثانية من موقع سكن مصر المخصصة للعاملين بالعاصمة الإدارية يقدر بنحو 376 عمارة بواقع 9024 وحدة، بنسبة تنفيذ 92% و70% للطرق.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: "لدينا الآن ما يقرب من 150 عمارة جاهزة للتسكين، وبنهاية شهر مارس سننتهي من المشروع بالكامل".

وتابع، أن المشروع يضم جميع الخدمات من مدارس وحضانات وملاعب ومخابز، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختار بعناية حتى أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة السيراميك لاختيار أجود الأنواع.

وأشار إلى أن مساحة الوحدة تتراوح ما بين 115 إلى 118 مترا، كما أن العمارة تتكون من 6 أدوار ويتكون الدور من 4 شقق، مع وجود مصعد، منوها بأن المدينة شهدت طفرة إنشائية كبيرة خلال آخر 4 سنوات يواكبها طفرة في كل المجالات وتطوير الطرق والبنية التحتية، كما أن بها 3 محطات مخصصة للقطار الكهربي لأنها مربوطة بالمدن الأخرى.

وأوضح: "نحن أقرب ما يكون للطريق الإقليمي الدائري ونبعد عنه بما لا يتعدى 1 كم، والموظف الذي لديه سيارة يمكنه الذهاب إلى العاصمة الإدارية في غضون 10 دقائق".