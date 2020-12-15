شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل جنوب البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون أثر انقلاب سيارة ربع نقل جنوب البحر الأحمر، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الشلاتين المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

البداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالمنطقة الصحرواية القريبة من قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع 3 اشخاص واصابة 11 جميعهم سوريين الجنسية، كانوا فى طريقهم لمصر بطرق غير شرعية .

وتم نقلهم جميعا لمستشفى الشلاتين المركزى لتقديم الخدمات الطبيه لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار نيابة جنوب البحر الأحمر الجزئية لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

ويذكر ان لقى الأسبوع الماضى شخصان مصرعهما بينما أصيب 10 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم ـ الشيخ الشاذلي، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، والجثث لمشرحة المستشفى، حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم - الشيخ الشاذلي، وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف من التمركزات المختلفة القريبة من مكان الحادث، وتبين فور وصول السيارات أن الحادث وقع فى الكيلو 25 طريق مرسى علم ـ الشيخ الشاذلي.