شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يعتمد نتيجة مواهب القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعتمد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء نتيجة مسابقة مواهب القرآن الكريم والتي نظمتها إدارة الموهوبين بديوان عام المديرية.

وأكدت مروة عبدالعزيز سالم، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المسابقة في حفظ وترتيل القرآن الكريم لتلاميذ وطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية بإجمالى 186 من التلاميذ والطلاب يمثلون 93 مدرسة من إدارة العريش التعليمية بواقع 49 مدرسة ابتدائية و36 مدرسة إعدادية و11 مدرسة ثانوية،، حيث شاركت كل مدرسة بطالبين في حفظ القرآن الكريم وطالبين آخرين في ترتيله.

وأشارت إلى أن المسابقة استهدفت التلاميذ والطلاب الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وأصحاب الأصوات الموهوبة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم.