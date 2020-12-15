شكرا لقرائتكم خبر عن «معاك نت ولا أجدد لك الباقة».. سخرية على «السوشيال ميديا» بعد تأخر فيديو مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوَّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الموقوف، عن عمل فيديو للرد على بيان اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي نصه: «بعد قليل بالصوت والصورة رد المستشار مرتضي منصور على بيان اللجنة»، وتم نشره في حوالى الساعة الخامسة فجر يوم 13 ديسمبر.

وعبر الكثير من رواد صفحات المستشار مرتضي منصور على صفحات التواصل الإجتماعى عن تململهم من مرور الوقت وعدم عرض الفيديو في التعليقات على التنويه منها: «انجز»، «بعد قليل دي اللي هي امتي بالظبط شهر يعني؟»، و«معاك نت ولا أجدد لك باقه النت»، و«كده بعد كثير مش بعد قليل»، و«لو ماكنشى معاك ثمن الباقة قولنا»، «قصدك بعد أسبوع مش بعد قليل»، و«زى الفيديو اللى فات ويفضل يحِّمل أسبوع»، و«نفسي افهم ما دمت مش جاهز في الرد بتقول ليه قبلها بشهر»، و«ما تبقاش تعلن تاني عن حاجه قبل ماتكون جهزتها»، و«انت بعد قليل عندك كام قرن بالظبط ؟»، و«هو انت اليوم عندك كام ساعة؟»، و«اشحن أنا الباقة ولا ايه الدنيا طيب»، و«بعد قليل زي المرة اللي فاتت ولا هتنجز بجد !!»، و«يعني الأسبوع الجاي زي دلوقتي!».

وعبر كثيرون عن مساندتهم للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، «والله العظيم انا مستني بفارغ الصبر حضرتك ترجع، وإن شاء الله الحق هيرجع لأصحابه، ويشرفني حضرتك رئيس للنادي دائمًا»، «ياجبل ما يهزك ريح.. انت الاصل»، و«بقولك ايه.. احنا بنساندك واحنا وراك»، و«قلوبنا كلها معاك يا سيادة المستشار»، «ربنا معاك وبشر الصابرين احنا سندك بعد ربنا».

وعبر عدد من المُعلقين عن رأيهم في أهمية المسار القانونى، «أهم حاجة المحكمة تحكم بعوده المجلس، ده المهم لأن غالبية جماهير نادى الزمالك عايزاك ترجع»، و«خد موقف قانوني أفضل من أي حاجة.. كلام الفيس لا هيودي ولا هيأخر.. ربنا معاك».