شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ٣ وإصابة ١١ في حادث انقلاب ربع نقل جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي ٣ اشخاص مصرعهم واصيب ١١ اخرون باصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع بطريق الشلاتين ابورماد جنوب البحر الاحمر وتم نقل المصابين لمستشفي الشلاتين لتلقي العلاج وايداع جثث المتوفين مشرحة نفس المستشفي وتحرر محضر بالحادث تلقي مرفق اسعاف البحر الاحمر اخطار من شرطة الشلاتين جنوب البحر الاحمر بانقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو ٢٠ طريق الشلاتين ابو رماد وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحادث. وتبين مصرع ٣ اشخاص واصابة ١١ وجاري تحديد بيانات الضحايا واسباب الحادث. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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