شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع التاسع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية التى تبث برامجها للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك لطلاب المرحلة الإعدادية للأسبوع التاسع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، وتعيد القناة تقديم البرامج التعليمية التى تم عرضها على مدار الأسبوع لطلاب المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 18 ديسمبر، ولطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 19 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع التاسع)

ونقدم مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادى حتى 17 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 19 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع التاسع)

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادى حتى 17 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 19 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع التاسع)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادى حتى 17 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 19 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع التاسع)

وبدأت قناة مدرستنا التعليمية بث البرامج التعليمية بعد اعلان وزير التربية والتعليم عن انطلاقها يوم 18 أكتوبر 2020، وتقدم القناة البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكما تقدم البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الإعدادية ، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- ومعدل الترميز 27500 -- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.