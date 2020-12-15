شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم الطلاب بالترم الأول بامتحانات تحريرية وأسئلة تقيس الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بامتحانات الفصل الدراسى الأول التي تنطلق في يناير المقبل من خلال امتحانات تحريرية بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، موضحة أنه منذ بداية الفصل الدراسى الأول وحتى الآن تم شرح المناهج وفق المقررات والمواعيد الزمنية ومن ثم استفاد الطلاب بشكل كامل من دراستهم ووفقا لاستمرار الدراسة سيتم عقد الامتحان لتقييم الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول لتأمين الطلاب والعاملين ومكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق تسهيلات للطلاب الذين تثبت إصاباتهم أو كانوا مخالطين.

وقالت مصادر مسئولة، إن الوزارة حريصة على سلامة الطلاب بشكل كبير، التي لا تقل أهمية عن تقييم الطالب من خلال الامتحان بل أكثر أهمية، لافتة إلى أنه تم التنبيه على المديريات والمدارس بتوفير جو صحى آمن للطلاب فى الدراسة وامتحانات الترم الأول.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تحديد الدروس التى تأتى منها أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال مديرى عموم تنمية المواد الدراسية فى الوزارة والموجهين العموم فى المديريات والموجهين الأوائل فى الإدارات التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بين الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة، موضحا إن من 300 إلى 500 طالب أصيبوا بكورونا و80% منهم تعافوا من الفيروس، موضحا، أن الإجراءات الاحترازية التى جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة.