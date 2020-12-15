شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة يعلن انضمام أكثر من 60 ألف طالب للكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية تضم على مستوى الفرق الدراسية الأربعة بمرحلة البكالوريس أكثر من 60 ألف طالب، موضحا أن الكلية تعد أكبر كلية لإدارة الأعمال على مستوى العالم كله من حيث عدد الطلاب، هذا بجانب طلاب الدراسات العليا.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الكلية تقدم 4 برامج دراسية مختلفة للطلاب وهى برنامج اللغة العربية وبرنامج للغة الإنجليزية، وبرنامج جورجيا بالتعاون مع جامعة ولاية جورجيا الأمريكية وبرنامج العلوم الاكتوارية الذى يؤهل الطلاب للعمل فى مجال التأمين والعلوم الاكتوارية.

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من اعمال امتحانات الميد تيرم لجميع طلاب الفرق الدراسية المختلفة بالكلية، موضحا أن الامتحانات تمت حضوريا للطلاب وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور جمال شحاته أن لن يتم رصد أى مشاكل خلال امتحانات الميد تيرم بالكلية على مستوى جميع الشعب والفرق الدراسية سواء برامج اللغة العربية والانجليزية والاكتوارى، لافتا إلى أن الكلية كانت شكلت وحدة لإدارة الأزمات خلال فترة الامتحانات تضم أعضاء هيئة تدريس وعمال وأطباء وفرق للنقل حال وجود أى مشاكل، كما تم تجهيز فريق طبى مميز ولا يوجد أى شكوى من الامتحانات سوى شكوى واحدة وتم تلافى الأمر عند التصحيح.