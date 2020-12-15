شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان تدريبى اليوم للتعرف على الأسئلة بالتقييم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الثلاثاء، الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى العام للتعرف على شكل الأسئلة فى نظام التقييم الجديد الذى تم تطبيقه على طلاب المرحلة الثانوية منذ العام الدراسى 2018، حيث يختبر الطلاب إلكترونيا على التابلت فى المدرسة أو المنزل فى مادتى اللغة العربية والأحياء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان يبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، ويستطيع الطالب أن يؤدى الامتحان من المنزل أو المدرسة دون التقييد بمكان معين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه، تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسى الخاص ب office 365، ويهدف الامتحان التدريبى إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوى حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، وستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان.