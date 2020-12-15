اليوم.. الحكم على جمال اللبان بتهمة الاتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الإتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
وحُكم على "اللبان" بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
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