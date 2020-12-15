شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبلغ دولا خليجية بتحركات الإخوان وتكشف مخططا لإقامة مشاريع فيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن مصر أبلغت دولاً خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات جماعة الإخوان، كاشفة مخططا للجماعة يهدف لإقامة مشاريع في الخليج.

وقالت مصادر لـ«قناة العربية»، الاثنين، إن التحقيقات كشفت تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج، وأنهم نقلوا أموالهم إلى إيران أخيرا.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التحقيقات ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الجماعة الإرهابية.

وأفادت المصادر بأن عناصر إخوانية رُحِّلت من الكويت كشفت تنسيقاً مع الإخوان في تركيا، وأن الجماعة اخترقت الجاليات العربية في أوروبا.