شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 قائمة بالقطارات المكيفة على تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها. القطارات المكيفة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس خط القاهرة الإسكندرية : قطار رقم 119 القاهرة الاسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا. قطار رقم 903 القاهرة الاسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا . قطار رقم 905 القاهرة الاسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا . قطار رقم 901 القاهرة الاسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا . قطار رقم 1109 الفيوم الاسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا . قطار رقم 89 اسوان الاسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا . قطار رقم 913 القاهرة الاسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهر . قطار رقم 917 القاهرة الاسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا . قطار رقم 919 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعة 14.25 ظهرا . قطار رقم 2001 القاهرة الاسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر. قطار رقم 915 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 15.20 بعد الظهر. قطار رقم 923 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 16.00 بعد الظهر. قطار رقم 925 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 17.10 بعد الظهر. قطار رقم 921 القاهرة الاسكندرية VIP موعد قيامة الساعه 18.00 مساءا . قطار رقم 927 القاهرة الاسكندرية VIP موعد قيامة الساعه 19.00 مساءا. قطار رقم 931 القاهرة الاسكندرية موعد قيامة الساعه 20.15 مساء. قطار رقم 935 الاقصر الاسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساءا. الاسكندرية القاهرة : قطار رقم 902 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 6.00 صباحا . قطار رقم 906 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا . قطار رقم 904 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا . قطار رقم 900 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 8.15 صباحا . قطار رقم 912 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 11.30 صباحا . قطار رقم 914 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 13.00 ظهرا . قطار رقم 916 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا . قطار رقم 918 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 15.00 ظهرا . قطار رقم 922 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 15.30 بعد الظهر. قطار رقم 196 الاسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر. قطار رقم 88 الاسكندرية اسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر. قطار رقم 118 الاسكندرية القاهرة مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر. قطار رقم 928 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءا. قطار رقم 926 الاسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءا. قطار رقم 2008 الاسكندرية اسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءا. قطار رقم 930 الاسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعه 20.10 مساءا. قطار رقم 934 الاسكندرية اسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءا. القطارات المكيفة القاهرة الوجه القبلى والعكس : قطار رقم 1902 القاهرة اسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل. قطار رقم 934 الاسكندرية الاقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل. قطار رقم 978 القاهرة اسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا . قطار رقم 980 القاهرة اسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا . قطار رقم 2010 القاهرة اسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا . قطار رقم 982 القاهرة اسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا . قطار رقم 986 القاهرة الاقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا . قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا. قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا. قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر. قطار رقم 2006 القاهرة اسوان VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر . قطار رقم 2012 القاهرة اسوان موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر. قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر. قطار رقم 988 القاهرة اسوان موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر. قطار رقم 84 القاهرة اسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر. قطار رقم 86 القاهرة اسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر. قطار رقم 88 الاسكندرية اسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساءا . قطار رقم 2014 القاهرة اسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.00 مساءا . قطار رقم 976 القاهرة اسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.30 مساءا . قطار رقم 996 القاهرة اسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساءا . قطار رقم 2008 الاسكندرية اسوان VIP موعد قيامه الساعة 23.00 مساءا . قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساءا . قطار رقم 977 الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل. قطار رقم 83 اسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل. قطار رقم 1903 اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 01.05 بعد منتصف الليل. قطار رقم 87 اسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 01.15 بعد منتصف الليل. قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 01.40 بعد منتصف الليل. قطار رقم 2009 اسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 02.05 بعد منتصف الليل . قطار رقم 871 اسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 03.15 بعد منتصف الليل. قطار رقم 85 اسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 04.10 صباحا . قطار رقم 997 اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04.35 صباحا. قطار رقم 89 اسوان الاسكندرية موعد قيامه الساعة 05.45 صباحا . قطار رقم 989 اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 06.40 صباحا . قطار رقم 971 سوهاج بور سعيد موعد قيامه من القاهرة الساعة 07.05 صباحا. قطار رقم 991 سوهاج القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.20 صباحا. قطار رقم 987 الاقصر القاهرة موعد قيامة من القاهرة الساعة 10.15 صباحا. قطار رقم 891 اسوان القاهرة VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 15.00 بعد الظهر. قطار رقم 983 اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 بعد الظهر. قطار رقم 935 الاقصر الاسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر. قطار رقم 2013 اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 22.10 مساءا . قطار رقم 2007 اسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.20 مساءا . قطار رقم 2015 اسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.30 مساءا . القاهرة الاسماعيلية بورسعيد والعكس: قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا . قطار رقم 945 القاهرة بوسعيد مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 06.10 صباحا . قطار رقم 185 سوهاج بوسعيد مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحا . قطار رقم 971 سوهاج بوسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرا . قطار رقم 955 القاهرة بوسعيد مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرا . قطار رقم 959 القاهرة الاسماعيلية مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 17.40 بعد الظهر . قطار رقم 946 الاسماعيلية القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا . قطار رقم 952 بور سعيد القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 06.50 صباحا . قطار رقم 186 يور سعيد سوهاج مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا . قطار رقم 970 يور سعيد سوهاج موعد قيامة الساعة 11.15 صباحا . قطار رقم 956 بور سعيد القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا . المنصورة دمياط القاهرة والعكس : قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا . قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا . قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا . قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا . قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا . قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر . قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر . قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا . قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.20 صباحا . قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرا . قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا . قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 15.10 بعد الظهر . قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 بعد الظهر . قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر . خط القاهرة المناشى ايتاى البارود والعكس : قطار رقم 687 القاهرة المناشى ايتاى البارود مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.30 بعد الظهر . قطار رقم 666 ايتاى البارود المناشى القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.15 صباحا .

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