حدث ليلا| مشروع حكومي جديد لرصد مخالفات البناء.. وإصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-"للتزاحم المستمر".. برلماني يشيد بقرار "الإسكان" مد فترة سداد حجز الوحدات السكنية

قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وخبير الإسكان المعروف، إن قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمد فترة سداد مُقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمَن يرغب في التقدم على مشروعات مُنخفضي الدخل لمدة أسبوع، مهم وضروري؛ بعد الإقبال الكبير على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (1)".

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-برلماني يشيد بتعامل الرئيس السيسي مع مشكلات مصر الاقتصادية

قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه الوفد العراقي رفيع المستوى، خلال زيارته إلى مصر، مهمة ومؤثرة.

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-قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى اليوم.

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-مجلس الوزراء: مصروفات الصحة ارتفعت 6% خلال الـ4 الأشهر الماضية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.

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-"نقل النواب" توافق على "تسهيل قرض لأجل" بين "القومية للأنفاق" و"جي بي مورجان"

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) و"جي بي مورجان يوروب لميتد" (بصفته وكيل التسهيلات)، وبنك "جي بي مورجان تشيس إن إيه" فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي)، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتها المقرض الأصلي)، بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

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-خسروا ولن يترشحوا ثانية.. هؤلاء النواب يغيبون عن المجلس المقبل

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، لإعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي جرت وقائعها بـ13 محافظة؛ هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك بعد التنافس على 101 مقعد لم يتم حسمها في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

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-"خطة النواب" توافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضي.

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-مرصد الأزهر يثمن افتتاح معرض في نيوزيلندا للتعريف بالإسلام

ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، افتتاح معرض للتعريف بالإسلام في نيوزيلندا، أمس الأحد.

وأكد في بيان له، الاثنين، أن تلك الفعالية تأتي ضمن خطة تتَّخذها نيوزيلندا للقضاء على التطرف والإرهاب بعد الحادث الإرهابي المروع الذي شهدته مدينة «كرايستشيرش» العام الماضي، والذي راح ضحيته 51 مسلمًا من الركَّع السجود في أثناء صلاة الجمعة.

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-الوزراء: الموازنة حققت 5.2 مليار جنيه فائضًا أوليًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستعراض الأداء المالى عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولى الجهات المعنية.

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-وزيرا الصحة والشباب يناقشان خطة التأمين الطبي لمونديال اليد

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، مساء اليوم الاثنين، بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة اليد، والسادة رؤساء اللجان المعنية وعدد من قيادات وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة، لمناقشة خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد "رجال"، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير 2021.

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-"ابن سينا" تعلن إلغاء تطبيق "علاجي".. والصيادلة تعلن وقف المقاطعة

أعلنت شركة ابن سينا فارما والنقابة العامة لصيادلة مصر، الاتفاق على إلغاء الاستثمار في شركة "علاجي تك " المالكة للتطبيق الإلكتروني "علاجي"، ووقف حملات المقاطعة وكافة الإجراءات القانونية.

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-"ميناء الإسكندرية": 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في أحد مباني الجمارك

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان لها اليوم الاثنين، اندلاع حريق في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، مضيفة أن المخزن مكوّن من دور أرضي و4 أدوار على مساحة 1300 م2 في المنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ومخزن بضائع.

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-"مش دور برد".. العليا للفيروسات تحدد موعد وصول مصر لذروة الموجة الثانية من كورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر مؤخرًا، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن حجم الانتشار أسرع من الموجة الأولى، ولكن الأعراض أقل حدة.

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-"300 فدان بجوار المطار".. السيسي يطلع على مخطط إنشاء محطة الحافلات الدولية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، باللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

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-السيسي يوجّه بالبدء في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة بمشروع "سكن لكل المصريين"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

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-الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحة قانون إنشاء صندوق المبتكرين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

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-منع سفر راكب أجنبي مصاب بكورونا في مطار القاهرة

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، راكب جابوني مسافر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الجابون، بسبب حمله شهادة تحليل PCR إيجابية ما يؤكد إصابته بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية حياله ونقله إلى أقرب مستشفى عزل من المطار.

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-بحضور وزيرَي الطيران والعدل.. افتتاح ورشة عمل "لوجستيات النقل الجوي" لقضاة المحاكم الاقتصادية

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني إن التنسيق المثمر والتعاون الفعال بين وزارتَي الطيران والعدل؛ بخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، يسهم في تعريف القضاة بلوجستيات النقل الجوي وقوانين وتشريعات الطيران المدني، والخاصة بالإشكاليات العملية الناشئة عن الحجز ونقل البضائع وخدمة الركاب، وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا".

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-عوض تاج الدين: مصر تمكنت من إدارة أزمة كورونا لخبرتها في المجال الصحي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الاستعداد المبكرة والخبرة الكبيرة للقطاع الصحي المصري مكنت مصر من إدارة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الضغط على المستشفيات ووسائل التشخيص تراجع.

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-وزير النقل يتابع جاهزية "الصحراوي الغربي" واللمسات النهائية لمحور سمالوط

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر.

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-تدعم خطة الدولة للرقمنة.. وفد أكاديمية ناصر يشيد بالقاعدة الصناعية لـ"العربية للتصنيع" ونظم التدريب

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مرحبًا بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه يثمن الدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها، وإكسابهم العديد من المهارات؛ بهدف إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز في تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيداً في الوقت نفسه بقوة العلاقات التي تربط المؤسستَين.

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-وزيرة الصحة: إرسال 5 أطنان مستلزمات طبية لجنوب السودان

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج لـ 1822 مواطن من دولة جنوب السودان، وذلك ضمن القافلة الطبية المصرية التي تم إرسالها إلى العاصمة جوبا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصحي في جنوب السودان، وفي إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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-"بنية معلوماتية للتخطيط".. مشروع حكومي جديد لرصد مخالفات البناء وتعديات الأراضي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.

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-بالفيديو.. وزيرا الصحة والرياضة يعلنان خطة تأمين مونديال اليد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جلسة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر يناير المقبل؛ للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة في هذا الشأن.

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-خاص لـ "الخليج 365".. المفتي الأسبق": إلقاء الكمامات في الشارع بعد استعمالها حرام شرعًا

كشف الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن إلقاء الكمامات في الشارع بعد استعمالها، حرام شرعا، لأنها تؤدي إلى إيذاء الآخرين.

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-توابيت جديدة.. زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد في سقارة

أعلن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، نجاح البعثة الأثرية التي يترأسها في منطقة سقارة الأثرية، بجوار هرم الملك تيتي الأول، عن الوصول إلى آبار للدفن بها توابيت ولقى أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

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-الحكومة ترد على أنباء إقرار زيادة جديدة بضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

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-مؤشرات عامة قبل الجلسة الأخيرة.. تعرف على إنجازات البرلمان خلال 5 سنوات

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، تقريرًا حول إنجازات البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي سيعقد آخر جلساته غدًا الثلاثاء.

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-موسكو: تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن عملية لتبادل الأسرى بين أرمينيا وأذربيجان، توسط فيها شخصيًا قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ الفريق رستم مرادوف.

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-ترامب يقبل استقالة وزير العدل ويعين نائبه قائمُا بالأعمال

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، قبوله استقالة وزير العدل وليام بار، من منصبه، مشيرًا إلى أنه سيغادر منصبه قبل أعياد الميلاد.

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-المجمع الانتخابي يحسم فوز بايدن بالانتخابات بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات كاليفورنيا

حسم المجمع الانتخابي الأمريكي، فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في ٣ نوفمبر الماضي، ويواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التشكيك في نتائجها.

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-واشنطن تفرض عقوبات عل إيرانيين لدورهما في اختطاف ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي

رضت الولايات المتحدة أمس الاثنين، عقوبات على مسؤولين كبيرين في جهاز الاستخبارات الإيرانية، هما محمد باصري، وأحمد خزائي.

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-روسيا: عقوبات أمريكا على تركيا تظهر غطرستها تجاه القانون الدولي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، إن قرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات "إس-400" الروسية، يظهر "غطرستها تجاه القانون الدولي".

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-بدء التصويت المبكر في جورجيا لانتخاب نائبيًا لمجلس الشيوخ الأمريكي

بدأ مساء أمس الاثنين، التصويت المبكّر في مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا الأمريكية، في لحظة سياسية مصيرية جديدة تتمثل بانتخابات فرعية مزدوجة ستحدد ميزان القوى في مجلس الشيوخ، بعد 6 أسابيع من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

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-بايدن يدعو الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتوحيد صفوفهم

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتحيد الصف لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة.

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-الصحة العالمية: على من تم تطعيمهم ضد كورونا الاستمرار في ارتداء الكمامات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.

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-إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72 مليون والوفيات 1.61 مليون

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، إلى 72 مليون و352 ألفا و268 حالة، حتى الساعة 13:55 دقيقة مساءً حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء,

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