شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة تتضمن إنذاراً بحرياً، حذرت فيه من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط يستمر حتى الأربعاء 16 ديسمبر 2020. وأوضحت الهيئة، أن ذلك سيؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر: اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط حتى الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.