شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تؤكد استمرار مشروع تطوير العشوائيات بكفر العلو طوال العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون تنمية وخدمة المجتمع، إن مشروع الجامعة لتطوير منطقة كفر العلو المجاورة للجامعة ، مشروع مشترك مع اتحاد الصناعات ووزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الشركات وحى حلوان .
وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن المشروع مستمر طوال العام الدراسى الجارى ، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة التضامن والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان خلال الزيارة الأخيرة للوزيرة بالجامعة ، بهدف تطوير العشوائيات المحيطة بالجامعة .
وتابع نائب رئيس جامعة حلوان، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المنطقة ، بداية من تنظيم الندوات التوعوية وأعمال تشجير وتجميل ورصف الشوارع وتوزيع حقائب مدرسية وبطاطين ، وكذلك تنمية مهارات المواطنين ببعض الصناعات والحرف .
وذكر الدكتور حسام رفاعى، أن الجمعة تركز طول الفصل الدراسى الحالي 2020/2021 على تنمية منطقة كفر العلو، وبعد إتمام المشروع سيتم البدء فى تطوير وتنمية مناطق أخرى.
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