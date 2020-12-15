شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن توفير خدمات الكشف المبكر عن ضعف السمع عند الأطفال فى 1364 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن خدمات الكشف المبكر عن ضعف السمع عند الأطفال متوفرة فى 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.



ونوت أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرة "100 مليون صحة".

يذكر أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

