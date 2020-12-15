شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الانتخابى يصادق رسميا على فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن المجمع الانتخابى يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وصوت الناخبون في الولايات الحاسمة وهى بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن وجورجيا وأريزونا - بلا مفاجآت أو انشقاقات. وأعلن ستايسي أبرامز ، المرشح الديمقراطي السابق لمنصب حاكم ولاية جورجيا ، عن 16 صوتًا للولاية لبايدن.

كانت هذه تفاصيل خبر المجمع الانتخابى يصادق رسميا على فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.