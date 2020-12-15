شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للرمال تمتد للقاهرة وفرص الأمطار تصل الدلتا صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع متابعة حركة المنخفض الجوى على سطح البحر الأبيض المتوسط، يتقدم المنخفض تدريجيا شرقا، حيث يرافقة سحب ممطرة تكون أغلبها علي البحر المتوسط بسبب مرافقة التيار النفاث فى طبقات الجو العليا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الساعات القادمة تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية بداية من السلوم حتى تصل إلى الدلتا خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة .

ويشهد غدا الثلاثاء، انخفاض أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم والإسكندرية ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .



