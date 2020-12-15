شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع السفير إيهاب جمال الدين أوجه التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير إيهاب جمال الدين قبيل سفره لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات من أهمها جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم، ومن خلال حركة الترجمة الواسعة، وتزويد العديد من المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم بهذه الإصدارات .

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه وزير الأوقاف والسفير إيهاب جمال الدين، ناقشا جهود وزارة الأوقاف التوعوية في مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وكذلك تم بحث سبل الاستفادة من جهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، والتنسيق لإبراز التجربة المصرية في ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة وفقه العيش المشترك، وتجربة العمل المشترك بين الواعظات والراهبات .

كما أطلع وزير الأوقاف، السفير على خطة الوزارة في بناء الوعي و إعدادها لمؤتمر دولي كبير مارس المقبل تحت عنوان : "حوار الأديان والحضارات والثقافات"