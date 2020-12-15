شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صدر من ووهان: الحياة عادت لطبيعتها بالمدينة ونسبة الأمان بلقاح الصين عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على الوعرى، أستاذ جراحة الصدر والباحث فى التكنولوجيا البيولوجية بمدينة ووهان الصينية، إن الحياة عادت إلى حد كبير لطبيعتها بالمدينة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تطعيم جميع المواطنين الصينيين باللقاح الصينى، ولكن يجرى تطعيم عدد من الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج من الطلاب والدبلوماسيين وغيرهم. وتابع الوعرى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هذا اللقاح نسبة الأمان به عالية إلى حد كبير.

من جانب آخر، قال الدكتور على الوعرى، أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية بمدينة ووهان الصينية، إنه يتحفظ على لقاح فايزر واستخدامه لأنه لا بد أن تكون درجة الأمان فى اللقاح عالية.

وتابع الوعرى: "السلطات الصينية أصدرت تعليمات باستخدام لقاح (سينو فارم) في علاج أعراض كورونا"، مضيفا أنه فعال جدا ويعمل على تكوين أجسام مضادة بنسبة 99%، وتم تطعيم ضباط الجيش الصينى بهذا اللقاح، وأثبت فاعليته بشكل كبير في الصين، واللقاح الصيني "سينو فارم" ساعد فى السيطرة على الوباء في الصين، مؤكدا أن اللقاح الصيني يستخدم خاصية الفيروس المعطل.