محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها لم تعد بعد عام للشاشة لإثارة المشكلات، مضيفة أنه ليس في نيتها ذلك.
وأضافت في أول ظهور لها، عقب حلقة صيد الثعالب، من برنامج "صبايا الخير"، المذاع على فضائية "النهار": "في بداية حلقة اليوم أود أن أعتذر للجمهور المصري، وأعتذر لجمعيات الرفق بالحيوان، فغلطتي التي وقعت فيها أنني لم أركز في أن الصيد يسبب مشكلات".
وأوضحت: "أرجو من الجميع أن يقبل اعتذاري، وأوجه الشكر للمجلس الأعلي للإعلام، لأنني استفدت كثيرًا من التحقيق الذي أجراه معي بسبب حلقة صيد الثعالب".
الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر "أكلنا الثعلب وشربناه".. ريهام سعيد تعتذر على الهواء عن حلقة "صيد الثعالب" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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