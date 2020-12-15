الآن.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ضربت عاصفة ترابية، مساء اليوم الاثنين، محافظتي القاهرة والجيزة، رافقتها رياح مثيرة للرمال.

وكانت الهئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بدأت أمس الأحد من المنتظر أن تستمر حتى الأربعاء.

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