محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

كشف مصدر أمنى تفاصيل اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية بطريق السويس الصحراوي عقب انقلابها.

البداية أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من المواد البترولية "بنزين" بطريق القاهرة السويس الصحراوى (الطريق الداعم) فى الاتجاه القادم من القاهرة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

واختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها بالطريق ونتج عن ذلك اشتعال السيارة وإصابة قائدها وأحد الأشخاص كان برفقته.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ولم يؤثر الحادث على الحركة المروية بالطريق، وتم اسيطرة على الحريق وإخماده ورفع آثار الحادث.

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