شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير العراق التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، سفير العراق لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمى، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى. وأوضح «مرسى» أن هذا اللقاء يعد استكمالا لسلسلة اللقاءات التى تمت بين الجانبين «المصرى والعراقى» على كل المستويات وفى مختلف المجالات وكانت آخر هذه اللقاءات هو زيارة وفد عراقى رفيع المستوى لمصر، برئاسة الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصرى والعراقى والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية-المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية- المصرية- الأردنية)، كما أكد على استعداد الوزارة للمساعدة فى تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها.

وشدد «الدليمى» على أن العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربى الشقيقة فى مختلف مجالات التصنيع، كما أكد على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة، وأشاد بما اطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.