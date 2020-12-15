شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة توجه نصيحة للمصريين بعد إصابة 12 فردًا من أسرتها بكورونا بسبب عيد ميلاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت المهندسة أسماء محمود، المتعافية من إصابتها بفيروس كورونا عن كواليس إصابة عائلتها التي تضم 12 شخصًا بفيروس كورونا بسبب حفل عيد ميلاد أسري لأحد أشقائها.

قالت أسماء في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»، مساء الاثنين: «كما بناخد كافة الإجراءات الاحترازية ولم نكن نتقابل أو نسافر وكنا ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية لكن مع تراجع أعداد الإصابات وإعادة الفتح بدأنا في الخروج وإهمال الإجراءات من ارتداء الكمامة، وروحنا عيد ميلاد ابن شقيقي وتقابلنا هناك مع عدد كبير من أفراد الأسرة وكان فيه أحد الحاضرين يعاني من كورونا لكنه كان يظن أنه دور إنفلونزا عادي وأخذ المضادات الحيوية العادية».

أكملت: «بعد يومين من عيد الميلاد بدأت الأعراض تظهر على كافة المشاركين في عيد الميلاد وكنا ثمانية أفراد تباعًا ثم بعد فترة ظهرت الأعراض على شقيقي ووالدتي اللذين لم يشاركا في عيد الميلاد لأن أخي الكبير زارهم وكان حاضرًا عيد الميلاد وحامل للفيروس فاصيبوا بالعدوى ليبلغ إجمالي الإصابات 12 إصابة».

تابعت: «بعد عيد الميلاد بأسبوع معظمنا أصيب وثلاثة نقلوا للعناية المركزة منهم شقيقي الأكبر وشقيقتي الكبرى ووالدتي التي مكثت ثلاثة أسابيع في الرعاية المركزة».

وجهت نصيحة للمصريين قائلة: «بلاش تتساهلوا الموضوع صعب عشان ماتعدوش حد قريب منكم».