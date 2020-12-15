شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن كفر الشيخ» تناقش غرس القيم والأخلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الأندية بمديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، اليوم الإثنين، أولى فعاليات مبادرة قيم وحياة بالتعاون مع مؤسسة أجيال، وذلك بنادي المرأه المسلمة ببيلا، برعاية المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وإشراف ماجدة عمرفرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية.

جاءت الندوة بحضور عبدالعزيز محمد، مدير النادى وبسمه سمير، ووليد مرعى، مسؤولي برنامج قيم وحياة وتناولت الندوة نبذه مختصره عن البرنامج وأهم أهدافه، والحديث عن غرس القيم والأخلاق لدينا ولدى أطفالنا والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد الحميدة، والحديث عن الصدق وأنواعه، وتم اتخاذ الاحتياطات الإحترازية لفيروس كورونا.