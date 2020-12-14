شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في 3 مراكز بسبب حالة الطقس بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسببت توقعات هيئة الارصاد الجوية بسوء حالة الطقس في المراكز الشمالية في محافظة البحيرة، والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة.
وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وأيضا المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين في نطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.
واستثنى المحافظ من ذلك القرار قيادات الإدارات التعليمية ومديري المدارس وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.
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