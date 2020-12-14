شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، حفل ختام فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بقاعة مجلس مدينة الطود، وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي صبري عبدالحميد، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبد الدايم، ومدير منطقة وعظ الأزهر بالأقصر، الشيخ محمود السيد محمد موسى، والأنبا رويس عبدالملاك راعي كنيسة العذراء مريم بالعديسات، ووحدتي السكان وحماية الطفل بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نورا أحمد عثمان، أن الحفل الختامي يأتي تتويجاً لختام فاعليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة، التي تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 التي تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، مع مناهضة أي صورة من صور العنف أو التمييز ضدها.

وأضافت «عثمان»، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الحملة بمختلف مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات خلال فترة الحملة، حيث تم إطلاق مبادرة «العلم قوة للمرأة» للتوعية بدور العلم والثقافة بالنسبة للمرأة حتى تستطيع تحدي الصعاب والتعامل مع الأزمات وحماية نفسها من العنف.

وفي ختام فعاليات الحفل تم توزيع شهادات التكريم والتقدير، على مديري وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن والأعضاء المشاركين في الحملة، وعلى عدد من السيدات والفتيات من المشاركات في الإحتفالية.