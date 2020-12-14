شكرا لقرائتكم خبر عن الجفري: عمل المرأة اختلال بالميزان الإنساني.. وحركات نسوية صورت ربة المنزل في مكانة أقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الداعية الحبيب على الجفري، إن «جائحة كورونا على وشك انتهاء مرحلة الصدمة منها، فاللقاح توفر والعلاج مُقبل، ولكن هناك أسئلة علينا أن نقف عندها، لا نكن مستهلكي الواقع ونتعامل مع الأمر كردة فعل فقط».

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة السويس، الاثنين بعنوان «الوسطية في الدين الإسلامي» بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، وعمداء الكليات ومئات الطلاب الذين شاركوا بطرح الأسئلة على الجفري.

وتابع: «أمة الإسلام ينبغي أن تفكر وتتدبر، وهناك ما يمكن أن نقف عنده ويمكن أن نصطلح على تسميته بأسئلة كورونا»، مضيفا أن دولة ألمانيا شهدت ارتفاعا في نسبة العنف المنزلي ضد المرأة بنسبة 35% في فترة الحجر المنزلي، رغم أنهم شعب مثقف يحترم حقوق المرأة، حتى الدول الإسكندنافية حدث فيها ذلك الأمر، وذلك يرجع إلى منهجية تبني القيم، هل هي مجرد أفكار يتفق عليها البشر أم أنها عقيدة راسخة في العقول والأنفس.

وتطرق الجفري إلى قضية الرسوم المسيئة للنبي (ص)، وقال: «هناك خلل في الثقافة الفرنسية، فالأمر لم يعد مشكلة محلية، فهم يصفون العالم بأنه أصبح قرية صغيرة، فعليهم الآن احترام أن هناك ما يقرب من 2 مليار إنسان يتأذون من هذا، وليس أذى بسيط»، وتابع: «لأن اُقتل في كبدي أحب وأهون على من أن اسمع سوءا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم»

واستطرد قائلا: «عندما يقال للمسؤولين الفرنسيين أن المسلمين لهذه الدرجة يتأذون من تلك الإساءة، ثم لا نجد من يبالي فهناك مشكلة في الثقافة الفرنسية عنجهية وتطرف، وذلك يقابله عنجهية وتطرف ممن يذهب ويذبح ويفجر بدعوى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تخالف شرع الرسول الكريم، فالتطرف ليس فكرة، وإنما هو نفسية تبحث عن فكر يبرره».

وردا على سؤال من طالبة عن عمل المرأة، قال الجفري: «يتوقف ذلك على حال المرأة نفسها والظروف المادية، فالتركيب المجتمعي يجبر المرأة على العمل لأَكل العيش، أما المرأة فمن حقها أن يُنفق عليها، فهي مسؤولة عن وظيفة كبيرة وهي تربية الإنسان والاهتمام به، لكن ما حدث أن بعض الحركات النسوية دعت إلى عمل المرأة، وصورت ربة المنزل في مكانة أقل».

وأشار إلى أن ذلك يمثل اختلالا في الميزان الإنساني والبشري، موضحا: «بعض الدول الأوروبية بدأت في تدارك الأمر حرصا على الأسرة، وخصصوا راتبا لربة المنزل، كما هناك اختلال آخر عند الرجال بحيث تجاهل كثير من الرجال أن من مسؤوليته أن يتولى الإنفاق على زوجته، وصار البعض ينظر إلى راتب المرآة أو يعيش عالة عليها، فهي مسؤولة لتعمل في المنزل وتربي، وإذا كان هناك حاجة للمرأة فإن لها سبب للخروج، وهناك أسباب أخرى مثل أن تعمل في وظيفة تتوافق مع طبيعتها، مثل العمل كطبيبة نساء إذ يرفض الكثيرين من أن يوقع الكشف على زوجاتهم رجلا».