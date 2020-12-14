شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «ميناء الإسكندرية»: خسائر حريق المخزن مهملات مخزنة من عشرات السنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الحريق الذي شب في أحد المخازن بميناء الإسكندرية تحت السيطرة الآن، مضيفا أن الخسائر عبارة عن مهملات مخزنة من عشرات السنين ولا توجد خسائر بشرية ولا إصابات.

وأضاف شاهين، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم السيطرة على الحريق وما زاد من اشتعاله وجود بعض مستحضرات التجميل، والحريق شمل المبنى بالكامل وشهد بعض الانهيارات.

وتابع شاهين: «الجمارك هي المسؤولة عن المبنى، والمخزن تحت إدارة شركة لتطويره خاصة أنه كان قديما ومتهالكا ولم يكن به مواد خطيرة تساعد على الاشتعال».

وأوضح أنه تم التخلص من أطنان المهملات خلال الشهور الماضية، وتم التخلص من المواد الخطرة بطريقة آمنة وقانونية، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز موقع آخر لتخزين البضائع بعيدا عن الميناء.