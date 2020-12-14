شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الهيئة الاستشارية بالتخطيط: الإصلاح الاقتصادى ساعد مصر على اجتياز أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام الجوهرى عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومى بوزارة التخطيط، إن التنمية هى التطور وتحسين للبيئة وبيئة الأعمال المحيطة بالأفراد والتنمية المستدامة هى عمل مشروعات دون أخذ حق الأجيال القادمة من موارد طبيعية وعمل مشروعات تدر دخلا عليها، مشيرا أن الحكومة هي المسئولة عن تلك التنمية المستدامة فهي المنظم لهذا الامر.

وتابع الجوهري خلال لقائه في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن خطط التنمية تعود على المواطن بالنفع الكبير منها أهداف مباشرة منها توفير فرص عمل والأهداف الغير مباشرة منها تحسين الصحة والتعليم، مضيفا أن معدلات الفقر في مصر انخفض من 32.5 % إلى حوالي 28%، مؤكدا على أن مصر تقدمت تقدما ملحوظا في المؤشرات العالمية الاقتصادية بشكل كبير، وأن الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي الذى قامت به من مصر منذ عام 2014 ساعدها في احتياز جائحة كورونا .

من جانب آخر، كان الدكتور عصام الجوهرى، أكد أن كورونا مثلت تحديا للاقتصاد المصرى، الذى كان قويا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى ولا سيما من خلال مساعدة الطبقات الفقيرة عن طريق الدعم النقدى والعيني من خلال بطاقات التموين نحو 200 جنيه للأسرة حسب العدد، بجانب دعم الخبز، أو الحصول على نقاط الخبر بمعدل 320 جنيها شهريا يكلف الدولة سنويا نحو 85 مليار جنيه .