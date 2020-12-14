شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول اجتماع لمجلس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة وزير السياحة والآثار، عقد، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف، وذلك فى مقر المتحف بالفسطاط، بحضور جميع أعضاء المجلس.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع باستعراض مقومات المتحف التي جعلته هيئة مستقلة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020 والذي صدر في 20 فبراير الماضي بإنشاء هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المتحف لن يكون متحفا أثريا فقط وإنما صرحاً ثقافياً وترفيهياً وحضارياً متكاملا يحكى الأوجه المختلفة للحضارة المصرية منذ فجر التاريخ بدءاً من عصر ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، كما أنه يعرض التراث غير المادى للحضارة المصرية.

وخلال الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عرضاً تقديمياً للتعريف بمشروع إنشاء المتحف، واستعراض القانون الخاص بإنشاء هيئة المتحف، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارته.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ومنها الاستعدادات الخاصة بالافتتاح الوشيك للمتحف، وآليات والمقترحات الخاصة باستغلال منطقة الخدمات به، بالإضافة إلى أنه تم بحث تحديد مواعيد الفتح والغلق للمتحف، ورسوم زيارة معامل الترميم، ورسوم انتظار الأتوبيسات السياحية والسيارات فى ساحات الانتظار.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع شهرى لمجلس إدارة المتحف لمتابعة ما تم تنفيذه ومناقشة أية مستجدات تخص المتحف، وتم التوصية بتقديم مقترح للهيكل التنظيمي للمتحف ومقترح للوائح المالية والإدارية به.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعتبر من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية وتتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذى رؤية جديدة للتراث المصري العريق، حيث يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.