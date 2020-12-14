شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أوبئة لـ"إكسترا نيوز": زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن كورونا أثبت أنه فيروس غير موسمى، وحتى الآن لم يثبت أن الفيروس تحور؛ فالفيروس كما هو في خصائصه، مؤكدا أن جميع الفيروسات تنشط في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح في فصل الشتاء تكون أكبر من مدتها في فصل الصيف.

وتابع عنان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر منها في الموجة الأولى، مشيرا إلى أن مصر حاليا داخل ذروة الموجة الثانية، وعدد الإصابات سيزداد خلال الفترة المقبلة لأن ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا هي النصف الثاني من شهر ديسمبر وشهر يناير، فلابد أن نلتزم بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.

على جانب آخر، كان الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، قال إن اللقاح الصينى هو نفس اللقاح الذى كان متواجدا فى مصر وجرت عليه عدد من التجارب، مشيرا إلى أن فاعلية لقاح الفيروس الصينى حوالى 86%، وتلك النسبة هى نسبة جديدة، مؤكدا أن فاعلية لقاح الإنفلونزا تكون من 30 إلى 60% وأهمية اللقاح الصينى للحالات الشديدة والمتوسطة، مؤكدا أن فاعلية اللقاح الصينى لا تظهر إلا بعد أخذ الجرعة الثانية.