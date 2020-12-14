من وإلى مصر.. خريطة السفر فى زمن كورونا (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتغير خريطة السفر في زمن كورونا من مصر وإليها بسبب القيود والشروط المفروضة من مختلف الدول في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ويأتي على رأس الدول المسموح بالسفر إليها من مصر البحرين، الدنمارك، والكاميرون مع شرط اختبار PCR وحجر 10 أيام بالإضافة إلى العراق بإجراء PCR بـ72 ساعة قبل وقت المغادرة. أما إسبانيا فتصنف مصر بإنها دولة ليست عالية الخطورة فى الإصابات وتسمح الدخول إليها عبر رمز QR بالتسجل على الموقع الإسبانى تستقبل مصر المسافرين من كافة الدول بشروط حمل شهادة PCR سلبية لكورونا بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد المغادرة، عدا القادمين من الدول الآتية يسمح بإجراء التحليل بـ96 ساعة قبل موعد الرحلة اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية، الجنوبية، كندا، لندن، هيثرو، باريس، وفرانكفورت، بالإضافة لاستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.









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