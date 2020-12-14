شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بمستشفى نيويورك: 4 ساعات مدة استخدام تطعيم فايزر فور وصوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تطعيم لقاح فايزر اليوم، الاثنين، مشيراً إلى أن اللقاح سيجرى إعطاؤه إلى أصحاب الأمراض المزمنة في البداية، وبعدها أعضاء المنظومة الطبية، ومن أصيب بالمرض سيكون في المرحلة الثالثة.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم أحمد الدريني، وسارة حازم، والمذاع عبر فضائية مساء دي إم سي، أن الأطقم الطبية وأفراد الأمن سيكون لهم أولوية في الحصول على لقاح كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن الجرعات لن تكفي للجميع.

وأكمل رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك، أن نقل تطعيم فايرز صعب وذلك بسبب إجراءات نقله ودرجة الحرارة، قائلا: "يحدث تسيل للجرعة فور وصولها المستشفي ويجب استخدامها بعد 4 ساعات فقط من وصولها إلى المستشفي وتطعيم المواطنين".

وتابع رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك، أن شركة فايزر تجرى تجارب جديدة لقاحات لنقل الفاكسين بشكل آخر بحيث يجرى نقله تحت درجة حرارة أقل، موضحاً أن ما يميز تطعيم موديرنا أنه يمكن تخزينه في الثلاجة العادية لمدة 30 يوماً.