شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء الإسكندرية: المكياج سبب تدمير المبنى والحاجات اللى اتحرقت ملهاش صاحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، إنه يتم التعامل مع الحريق عن طريق 18 سيارة إطفاء؛ مشيرا إلى أن المخزن بدأ في الانهيار الجزئي ولكن جرت السيطرة عليه. وأشار "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الحريق الذى اندلع في ميناء الإسكندرية داخل أحد المخازن التابعة للجمارك بدأ من الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف أن أدوات التجميل هى التي ساعدت على سرعة انتشار الحريق وتدمير المبنى بالكامل، مرددا: "المخزن يحتوى على مهملات منذ سنوات ولا يوجد به سيارات".

وأكد إلى أن المخزن يحتوى على قماش وسجاد ومنسوجات ولا يوجد به سيارات كما أشيع، قائلا: "الحاجات اللي أتحرقت ملهاش صاحب".