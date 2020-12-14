شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 خطوات.. استبدل سيارتك القديمة وقسط على 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أسبوعين تطلق الحكومة «البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي»، ومن خلاله يتمكن أصحاب التاكسي والميكروباص والملاكي التي مرها عليها 20 سنة من استبدالها بسيارة أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي».

ماهي شروط استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة؟

1- يجب أن تكون رخصة السيارة سارية حتي تاريخ الطلب.

2- يشترك عدم وجود أي حظرعلي رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.

وما هي الخطوات استبدالة السيارة القديمة بالجديدة؟

1- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة، بالإضافة إلى انه يشترك أيضا الحصول على شهادة تخريد السيارة.

2-الحصول الشيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم لشراء السيارة الجديدة.

3- تقديم طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك التي تم تحديدها في برنامج المبادرة، محدد فيه موديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رخصة السيارة القديمة،فاتورة مرافق حديثة.

5- يتم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك

ما قيمة القسط الشهري للسيارة الجديدة؟

سيدفعه المواطن السيارة القديمة كمقدم للسيارة الجديدة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

ما فائد تجديد واحلال السيارة القديمة؟

طبقًا للدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة فان السيارات الجديدة للمواطن ستوفر للمواطن بنسبة 50% من مصروفات التشغيل، بسب استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل الوقود المزدوج، عن العمل بالبنزين وحده.