شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا تنسيقيا لبحث آليات تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتورة هبه النشرتى مستشار رئيس الهيئة للتنمية الإقتصادية والمهندس محمد انور مستشار رئيس الهيئة للمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولى ملف الإستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة .

وخلال الإجتماع وجه محافظ قنا المسئولين بسرعة تجهيز مخططات المنطقتين الصناعيتين بنجع حمادى وقفط وكذلك التصميمات الخاصة بشبكات المرافق للإستعانة بها كدليل استرشادى آثناء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بكلتا المنطقتين الصناعيتين موجها بضرورة التنسيق مع مسئولى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لضمان تنفيذ المشروع في اسرع وقت وبأعلى جودة .

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ان المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلى في الصناعات كما انها تعد مؤشر قوى قوى على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة خاصةً في ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو لاسيما بعد الإجراءات التي إتخذتها الدولة مؤخرا وحازت بها على ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية .

وعقب الإجتماع توجه حازم عمر نائبا عن محافظ قنا واللواء محمد الزلاط إلى منطقة هوّ الصناعية حيث قاما بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى وكلاحين قفط ثم تفقدا مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى يقع على مساحة 300 ألف متر يضم 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة كما تفقدا عدد من المصانع العاملة بالمنطقة .

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية