شكرا لقرائتكم خبر عن «ميناء الإسكندرية»: 16 سيارة إطفاء تتعامل مع حريق مخزن «روما» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان صحفي، الاثنين، عن اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك «مخزن روما»، موضحة أن المخزن به بضائع ومكون من أرضي و4 طوابق على مساحة 1300م2 تقريبا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

وأشار البيان إلى وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق، مضيفة أنه تم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الاسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.

كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له، نظرا لتهالك المبنى، وحدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع، مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها، ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات، ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك، فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.