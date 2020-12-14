شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان: ضمان الجودة يقدم الدعم الفني لكلية التربية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الإثنين الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ورشة العمل والزيارة التي قام مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لكلية التربية الرياضية لتقديم الدعم الفني، بحضور الدكتور نادى كمال عزيز، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية والفريق الإداري بالمركز.

أكد الدكتور أحمد غلاب، أهمية مراجعة كافة ملفات الكليات التي لم يتم اعتمادها حتى تلحق بباقي الكليات التي منحت الاعتماد في ضوء معايير الاعتماد البرامجى والمؤسسى من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمصر.

أضاف، أن هذه الزيارات وورش العمل تعمل على نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية وتمهيدا للتقدم للمشروعات التي تطرحها وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .