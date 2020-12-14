شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أمن معلومات: تليجرام ينتهك الخصوصية ويبيع المعلومات لشركات دعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد عبد المقصود، استشارى أمن المعلومات، إن تطبيقات التواصل الاجتماعى المعنية بالتواصل والتراسل، سواء "تليجرام" أو غيره، تنتهك خصوصية المستخدمين، موضحاً أن هذه التطبيقات بها روابط تعمل على الحصول على كل معلومات المستخدم التى على هاتفه، وما يقوم به أيضاً من خلال كاميرا وسماعة الهاتف.

وأضاف "عبد المقصود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن تطبيقات التراسل مثل تليجرام تحتفظ ببيانات المستخدمين ويمكنها التربح منها بالبيع، وتابع: "هذه التطبيقات تحصل على معلومات لسنة ماضية من الهاتف، ولذلك يقع المستخدم ضحية لهذه التطبيقات وتعمل الجهات المسئولة عنها ببيعها لشركات الدعاية والإعلان".

وتابع عبد المقصود: "تحديثات التليجرام تنتهك خصوصية المستخدمين.. لا أحد يتعامل معها حتى تعلن الشركة أنها سوف تحترم خصوصية المستخدمين".