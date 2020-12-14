أسامة ربيع: قناة السويس الوحيدة فى العالم التى لم تخسر فى ظل جائحة كورونا

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وأضاف: "عملنا تبديل الأطقم، أخذنا الأطقم بلانشات من عندنا لنقلهم، وكان لها مردود إنساني، مؤكدا "حفظنا على القناة في ظرف صعبة، وطلعنا كسبانين 8%، كما جذبنا خطوط ملاحية جديدة في ظل انخفاض حركة التجارة العالمية، كنا نتصل بالتوكيلات العالمية، لجذب السفن".
وأشار: مستمرون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا ونجحنا في إدارة الأزمة وتقليل تأثيراتها السلبية والتعامل بمرونة تامة مع تحدياتها المختلفة.
وأكد، أن تم الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح تخفيضا 50% من رسوم العبور بشرط توقف السفينة ما لا يقل عن 48 ساعة في ميناءين على الأقل، مؤكدا نجحنا في الحفاظ على كل مكتسبات قناة السويس على مر السنوات الماضية.
ومن جانب آخر، شهدت الاحتفالية السنوية لمعرض ومؤتمر "SEATRADE" للنقل البحري، اليوم الإثنين، تكريم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمنحه جائزة الإنجاز المتميز Outstanding achievement award بنطاق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية خلال عام 2020، لجهوده فى دعم المبادرات الدولية للتضامن مع الأطقم البحرية العالقة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19".
وقال بيان لهيئة قناة السويس: تمثل جوائز SEA TRADE للقطاع البحري، منصة دولية لتكريم المساهمات المتميزة والإنجازات الرائدة فى قطاع النقل والشحن البحري، وتقام الاحتفالية السنوية هذا العام عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" نظراً للظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وتعد جائزة الإنجاز المتميز Outstanding achievement award الممنوحة للفريق أسامة ربيع إحدى الجوائز الهامة التى تقدمها منظمة SEA TRADE للأفراد الأكثر فاعلية وتأثيراً فى مجال صناعة النقل البحري، وتأتى الجائزة تقديراً للاستجابة الاستثنائية والجهود المبذولة والسياسات التى اتبعتها هيئة قناة السويس للحد من تداعيات وتحديات أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" على صناعة النقل البحري.
فى كلمته، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الشكر للقائمين على مؤتمر ومعرض SEA TRADE للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا لاختياره للحصول على هذه الجائزة التى تعد تتويجا للجهد المبذول من قبل إدارة الهيئة والعاملين بها على مدار عام، للعمل على تعزيز دور القناة الداعم لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأنشطة النقل البحرى رغم الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت فى إدارة الأزمة وتقليل تأثيراتها السلبية والتعامل بمرونة تامة مع تحدياتها المختلفة من خلال اتخاذ عدة تدابير أبرزها تقديم حزمة من التخفيضات والحوافز لتشجيع عبور السفن وجذب خطوط ملاحية جديدة فى ظل انخفاض مؤشرات التجارة العالمية ومعدلات التبادل التجاري.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لا تدخر جهداً لخدمة مجتمع الملاحة العالمى فقد كان لها السبق فى التضامن مع دعوات ومبادرات "المنظمة البحرية الدولية IMO" للمساعدة فى حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة من خلال منح سفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية تخفيضاً قدره 15% لدعم المبادرة بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح تخفيضا قدره 50 % من رسوم تأجير الوحدات البحرية المستخدمة لنقل الأطقم البحرية من السفن إلى أرصفة الموانيء والعكس، علاوة على تقديم خدمات العبور والإرشاد للسفن الموبوئة من بينها عبور السفينة الإيطالية "COSTA DIADEMA" من خلال عملية إرشاد عن بعد لأول مرة فى تاريخ القناة.
تضمن برنامج الاحتفالية الإعلان عن الجوائز، تخللها إذاعة كلمة مسجلة للفائزين وعرض مختصر للسيرة الذاتية لكل منهم.
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