شكرا لقرائتكم خبر عن 41 طعنًا بانتخابات الاتحادات الطلابية فى جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (41) طعنًا فى 6 كليات هى الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والطب البشري، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021.

ومن المقرر أن يتم فحص الطعون غدًا الثلاثاء 15 ديسمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.