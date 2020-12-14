الخليج 365: الرئيس يوجه ببناء 3300وحدة سكنية فى إطار "سكن لكل المصريين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الرئيس يوجه بالبدء الفورى فى بناء 3300 وحدة سكنية جديدة فى إطار "سكن لكل المصريين".. السيسى يتابع جهود الهيئة الهندسية فى عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.. ويطلع على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان واقرأ أيضا.. واقرأ أيضا..

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